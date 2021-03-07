UFC организует повторный бой между Яном и Стерлингом

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) организует повторный бой между россияном Петром Яном и нигерийцем Алджамейном Стерлингом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы американского промоушена Даны Уайта, реванш будет организован в максимально короткий срок.

Напомним, что по ходу четвертого раунда Ян нанес ямайскому спортсмену запрещенный удар коленом в голову, после чего судья прекратил бой.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 259.

Ранее Петр Ян объяснил, почему решился пробить коленом в голову Алджамейна Стерлинга по ходу четвертого раунда титульного боя на турнире в Лас-Вегасе.