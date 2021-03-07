Блахович высказался после защиты титула в главном бою UFC 259

Ян Блахович поделился эмоциями после защиты титула в главном бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259 против Исраэля Адесаньи.

«Я думал, что он будет немного быстрее, но Адесанья бьет очень жестко. Я рассчитывал, что удары будут легче. Его борьба не так хороша, так что я был уверен, что могу его перевести и у меня будет преимущество, потому я не торопился. Нужно было оказывать больше давления и работать активнее, боксировать качественнее.

Если бы я его финишировал, то был бы более удовлетворен, но он один из лучших в мире, так что и я теперь на этом уровне. Дальше я хотел бы подраться с Гловером Тейшейрой, он сейчас — претендент номер один. Но сейчас я желаю немного отдохнуть и побыть со своей семьей», — сказал Блахович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что Петр Ян публично извинился перед Алджамейном Стерлингом за запрещенный удар коленом в голову, стоивший ему чемпионского титула в легчайшем весе.