Боец UFC Адесанья поделился эмоциями после первого поражения в карьере

Нигерийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исраэль Адесанья поделился эмоциями после первого поражения в профессиональной карьере.

«Конечно, я планировал победить. Поставил все на кон, но быть величайшим тяжело. Я бы назвал этот бой просто плохим днем на работе. Были проблемы с ударами по ногам, габариты тоже многое решили, да и ударка могла быть лучше.

Буду работать, вернусь в свой вес и разнесу всех там», — сказал Адесанья после боя.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 259.



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