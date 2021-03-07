Тренер сборной России оценил готовность Большунова к марафону на ЧМ-2021

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил готовность Александра Большунова к марафону на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, погодные условия в Германии внесут серьезные коррективы в ход гонки.

«Будем надеяться, что ребята успеют восстановиться. Старт будет непростым. К моменту начала гонки потеплеет, возможен дождь.

Саша Большунов прошел все возможные восстановительные процедуры. Будем надеяться, что ему хватит сил и мастерства для достойного выступления», — сказал Бородавко.

Ранее Юрий Бородавко объявил состав мужской национальной команды, которая примет участие в масс-старте на 50 км классическим стилем.