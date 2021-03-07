Восьмилетний сын Плющенко выступил на юбилее тренера Алексея Мишина

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, поздравил заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина с днём рождения. Восьмилетний Александр принял участие в юбилейном шоу в Санкт-Петербурге, посвящённом Мишину.

«На юбилее Великого тренера — Алексея Николаевича Мишина в Санкт -Петербурге! 80 лет — Величайшему тренеру современности! Питер – город, где я родился. Спасибо за такую поддержку! Я очень старался для Вас», — написал Саша Плющенко на своей странице в Instagram.

Недавно в одном СМИ появилась информация, что сын Рудковской и Плющенко Александр может страдать синдромом Аспергера. В январе экспертиза доказала, что Плющенко-младший здоров.

Ранее сообщалось, что Алена Косторная ушла от Плющенко и вернулась в группу Тутберидзе с испытательным сроком.