Клебо дисквалифицирован, Большунов получит серебряную медаль

Специальное жюри удовлетворило протест сборной России на действия Йоханнеса Клебо, который сломал палку Александру Большунову на финише марафонской гонки на чемпионате мира. Клебо стал победителем гонки, россиянин остался третьим.

Норвежский гонщик лишен золотой медали, таким образом чемпионом мира становится его соотечественник Иверсен. Большунову достанется серебряная медаль.

Жюри сначала считало, что Клебо пошатнуло, и он ударил Большунова, из-за чего палка и сломалась, но сделал это неумышленно. В итоге норвежца дважды вызывали в комнату жюри. После второго визита Клебо отправился не на церемонию награждения, а к выходу со стадиона.

Ранее сообщалось, что Сборная России подала протест на результаты марафона на чемпионате мира.

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