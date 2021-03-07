ЦСКА обыграл «Спартак» и повел 3:0 в четвертьфинальной серии

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл «Спартак». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев.

Шайбы в составе победителей забросили Сергей Андронов, Максим Шалунов и Никита Коростелев. Свой второй шат-аут в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина оформил шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон, который отразил 38 бросков.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующая встреча пройдёт в Москве 9 марта.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. Третий матч

«Спартак» (Москва) - ЦСКА (Москва) - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: 0:1 - Андронов (Слепышев) – 05:04 (5x5)

0:2 - Шалунов (Гилмор, Окулов) – 45:54 (5x4)

0:3 – Коростелев - 56:00

5:1. ЦСКА разнес «Спартак» во втором матче серии плей-офф.