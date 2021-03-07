«Высокомерие Большунову не к лицу»: Резцова прокомментировала итоги марафона

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала развязку марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Победитель гонки Йоханнес Клебо был дисквалифицирован за создание помех Александру Большунову, россиянин стал вторым, а победителем был признан Эмиль Иверсен.

«Конечно, обидно отдать золото в створе, но Большунов не прав. Настолько близко к сердцу всё это воспринимает: медаль не надевает, голову повесил, соперников не поздравил. Высокомерие ему не к лицу — он не прав. Так случилось, так бывает. Ну, помешал тебе Клебо, его наказали, зачем продолжаешь так себя вести», — сказала Резцова «Чемпионату».

Большунов пришел на церемонию награждения, но отказался надевать серебряную медаль.

«Газета.ру» вела текстовую трансляцию 50-километровой мужской гонки