«Какая-то Санта-Барбара»: Ягудин прокомментировал историю с Косторной

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин перед гала-концертом шоу «Ледниковый период» назвал историю с возвращением Алены Косторной к Этери Тутберидзе «Санта-Барбарой»

«Реальная «Санта-Барбара», федерация ничего опять не знает, а те все знают. А тут он говорит: «У меня никаких претензий финансовых». Но тут жена, а там есть финансовые претензии. Это какая-то фигурнокатательная «Санта-Барбара». В какой-то степени это негатив, но иногда это добавляет обороты интереса к фигурнокатательному миру», — сказал Ягудин.

Алена Косторная несколько дней назад решила вернуться в группу Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко. Сам Ягудин в своё время ушёл от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой.

«Смирила гордыню и попросила прощения»: как Косторная вернулась к Тутберидзе.