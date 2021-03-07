«Большунов часто нарушает»: чемпион мира Иверсен раскритиковал россиянина

Чемпион мира в классическом масс-старте на 50 км норвежский лыжник Эмиль Иверсен выразил несогласие с решением жюри FIS о дисквалификации Йоханнеса Клебо.

«Я посмотрел видеозапись и думаю, что это гоночный инцидент. Считаю, что дисквалификация – слишком жесткое наказание. Йоханнес ведет себя очень по-доброму в пелотоне, чего не скажешь о Большунове. Было немало эпизодов, когда он, на мой взгляд, нарушал правила. Намеренно ли? Думаю, да. Меня это вообще не удивляет. Он пугает в пелотоне. Я говорил об этом раньше и по-прежнему так считаю», — приводит слова Иверсена Dagbladet.

Иверсен стал чемпионом мира после того, как был дисквалифицирован его партнер по сборной Клебо, он выиграл гонку, но на финишной прямой создал помехи и сломал палку Большунову.

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