Футболистка Коваленко поблагодарила Глушакова после рождения дочери

Футболистка московского ЦСКА Ксения Коваленко впервые прокомментировала рождение дочери. Отец ребенка — игрок «Химок» Денис Глушаков.

О пополнении в паре стало известно 7 марта.

«Многие будут в шоке. Многие спросят, когда ты успела? А я просто хочу сказать, что я счастлива, спасибо Денису, что был рядом с первой до последней минуты появления нашей крохи. Мила Денисовна, добро пожаловать в этот мир 07.03.21. Впереди у нас много прекрасного и незабываемого. И не дождетесь, чтобы я закончила свою футбольную карьеру, я скоро вернусь», — написала Коваленко в Instagram.

Роман Глушакова и Коваленко стал достоянием общественности в 2020 году. У 34-летнего бывшего полузащитника сборной России есть двое дочерей от первого брака.