Ибрагимович ответил на вопрос о будущем в «Милане»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выразил готовность остаться в клубе.

Контракт 39-летнего футболиста с «россонери» заканчивается в конце нынешнего сезона.

«Милан» — единственная команда, от которой я был в восторге. Я хочу дать что-то этой команде, хочу быть проводником. Останусь ли я в команде на следующий сезон? Я не знаю, давайте посмотрим. Если Паоло Мальдини (технический директор «Милана». — «Газета.Ru») захочет, то я готов», — приводит слова шведа Football Italia.

Ибрагимович вернулся в «Милан» прошлой зимой. В сезоне-2020/21 он провел 21 матч во всех турнирах, отметившись 16 голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович близок к возвращению в сборную Швеции.