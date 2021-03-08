Карточку Коби Брайанта продали за рекордные $1,79 млн

На аукционе Goldin Auctions ушла с молотка коллекционная карточка с изображением легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

В сообщении аукционного дома сказано, что карточку приобрели за рекордные $1,79 млн. Личность покупателя не разглашается.

«Рекорд всех времен за карточку Брайанта — $1,79 млн», — сказано в тексте заявления компании в Facebook.

По информации Reuters, проданная карточка — одна из двух ныне оставшихся в мире, сохранившихся в идеальном состоянии.

Коби Брайант трагически погиб в авиакатастрофе 26 января 2020 года. Вместе с баскетболистом жертвами случившегося стали еще восемь человек, включая его 13-летнюю дочь Джианну.

Ранее сообщалось, что Брайант посмертно будет введен в Зал славы баскетбола.