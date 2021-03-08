Бучневич отдал 100-ю голевую передачу в карьере в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз».

На второй минуте стартового периода 25-летний россиянин поучаствовал в голевой атаке «синерубашечников» и записал на свой счет ассист.

Таким образом, Бучневич довел количество голевых передач в карьере в НХЛ до 100. Всего форвард за 270 игр набрал 166 (66+100) очков.

Встреча «Рейнджерс» и «Пингвинз» завершилась победой подопечных Майка Салливана со счетом 5:1. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил гол и результативную передачу.