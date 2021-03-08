Лыжник Иверсен не согласился с решением дисквалифицировать Клебо

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен не согласился с решением Международной федерации лыжного спорта (FIS) дисквалифицировать Йоханнеса Клебо по итогам марафонской дистанции на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, его соотечественник не заслуживал подобного исхода.

В то же время Иверсен заявил, что крайне рад стать чемпионом мира, но отметил, что особого удовлетворения из-за этого он не испытывает.

Ранее сообщалось, что Александр Завьялов не нашел необходимости вручить Александру Большунову золото в марафоне на мировом первенстве в Оберстдорфе.