Завьялов не нашел необходимости вручить Большунову золото в марафоне

Чемпион мира 1982 года по лыжным гонкам в эстафете Александр Завьялов не нашел необходимости вручить Александру Большунову золото в марафоне на мировом первенстве в Оберстдорфе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, невозможно присудить одинаковый результат спортсменам, показавшим на финише разное время.

«В случае с Большаковым случилась беда, сначала столкновение, а потом палку сломали. Люди сейчас кричат, что Саше нужно было тоже золотую медаль вручить, но я не понимаю за что.

Сейчас сотые доли вернули. Кто первым пересек финишную черту, тот и чемпион», — сказал Завьялов.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) присудить серебряную медаль по итогам марафона Александру Большунову.