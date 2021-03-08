Загитова отказалась комментировать возвращение Косторной к Тутберидзе

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова отказалась комментировать возвращение победительницы чемпионата Европы 2020 года Алены Косторной в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Sport24.

В ответ на вопрос журналиста, спортсменка улыбнулась и помотала головой, не сказав ни слова.

Напомним, что сезон-2020/21 Косторная провела под руководством Евгения Плющенко и не сумела отобраться на предстоящий чемпионат мира в Стокгольме.

Ранее Алексей Ягудин назвал историю с возвращением Алены Косторной к Этери Тутберидзе «Санта-Барбарой».