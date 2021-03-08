Федун рассказал о роли Заремы Салиховой в «Спартаке»

Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун рассказал о роли Заремы Салиховой в клубе. Его слова передает журналист Сергей Егоров.

«Она моя жена. Ребят, ну давайте я вас начну про ваших жен спрашивать? У многих из вас четверо детей, нет? Так вот представьте, у кого один или два, каково это — четырех воспитывать.

А все остальное — это легенды, которые кто-то распространяет. Особенно тогда, когда начинают вспоминать судейство, тут же вспоминают про Зарему Салихову», — сказал Федун.

Ранее форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о взаимодействии с Квинси Промесом.