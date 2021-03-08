Форвард «Спартака» Ларссон рассказал о взаимодействии с Промесом

Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о взаимодействии с Квинси Промесом. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, нидерландский нападающий задал высокую планку по числу голов за столичный клуб, поэтому превзойти ее будет непросто.

«У нас прекрасный подбор нападающих. С первых дней было видно, что Квинси — высококлассный футболист. Мы играем с ним в один футбол. Когда игроки классные, с ними всегда приятно находиться на поле», — сказал Ларссон.

Ранее полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).