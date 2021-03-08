Североирландский экс-арбитр ФИФА вошел в экспертно-судейскую комиссию РФС

Североирландский экс-арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алан Снодди вошел в в состав экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭКС РФС), передает сайт организации.

Сейчас 65-летний Снодди является специальным советником судейской конвенции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также техническим инструктором ФИФА и УЕФА.



Стоит отметить, что арбитр обслуживал матчи чемпионата мира 1986 и 1990 годов.

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