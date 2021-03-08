Иверсен не считает справедливой дисквалификацию Клебо

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением о дисквалификации своего соотечественника Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира, передает Fondoitalia.it.

Напомним, шедший первым Александр Большунов сломал палку после контакта с Йоханнесом Клебо и стал третьим. Клебо впоследствии дисквалифицировали за создание россиянину помех и лишили золотой медали, а Большунову присудили серебро. Чемпионом мира в итоге стал другой норвежец Эмиль Иверсен.

«Не думаю, что я заслужил золото, но заработал серебро. Я рад победе, но также я расстроен из-за Йоханнеса. Считаю его дисквалификацию действительно несправедливой», — сказал Иверсен.

Ранее сообщалось о том, что Клебо могут вернуть золото ЧМ в марафоне.