Дед Клебо назвал марафонскую гонку на ЧМ-2021 лучшей в жизни

Коре Хесфлот, дед норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, назвал марафонскую гонку на чемпионате мира в Оберстдорфе лучшей в жизни. Об этом сообщает Nettavisen.

По его мнению, для него прошедшая гонка была событием жизни.

«Рискну утверждать, что масс-старт для Йоханнеса оказался лучшей гонкой за всю его карьеру. В ней он четко показал, что является не только спринтером, но и способен показать заметно более широкий репертуар.

У меня нет слов, чтобы описать его выступление», — заявил Хесфлот.

Ранее сообщалось, что сервисмен сборной России по лыжным гонкам Урмас Вяльбе восхитился самоотдачей Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе.