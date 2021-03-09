«Рубин» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Зенитом»

Казанский «Рубин» опубликовал в Twitter видео из раздевалки после победы над петербургским «Зенитом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Пресс-служба двукратных чемпионов России назвала игроков своей команды лучшими.

Напомним, что подопечные Леонида Слуцкого в нынешнем сезоне дважды оказались сильнее сине-бело-голубых, выиграв обе встречи с одинаковым счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Рубина» Денис Макаров посвятил гол в ворота «Зенита» всем дамам.