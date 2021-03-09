Вяльбе восхитился самоотдачей Большунова на ЧМ-2021 по лыжным гонкам

Сервисмен сборной России по лыжным гонкам Урмас Вяльбе восхитился самоотдачей Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщает Delfi.

По его словам, 24-летний россиянин прошел все гонки на мировом первенстве, чем заслужил уважение со стороны поклонников.

Также специалист выразил сожаление, что из-за инцидента на финише марафонской гонки не удалось увидеть красивой борьбы между Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о взаимоотношениях с комментатором Дмитрием Губерниевым.