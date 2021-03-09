КХЛ оштрафует «Автомобилист» на 300 тысяч рублей

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафует екатеринбургский «Автомобилист» на 300 тысяч рублей за критику арбитров. Об этом сообщает «СЭ».

На официальном сайте и в соцсетях уральский клуб подверг жесткой критике работу судей Максима Сидоренко и Юрия Оскирко по итогам четвертого матча четвертьфинальной серии Восточной конференции против омского «Авангарда».

Напомним, что на данный момент счет в серии 3-1 в пользу подопечных Боба Хартли.

Ранее сообщалось, что минское «Динамо» обыграло петербургский СКА в матче плей-офф Кубка Гагарина.