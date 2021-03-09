Неймар может получить полчаса игрового времени в матче с «Барселоной»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может получить полчаса игрового времени в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, парижане не хотят форсировать восстановление бразильца, из-за чего с большой долей вероятности он начнет игру на скамейке запасных.



Отмечается, что главный тренер Маурисио Почеттино готов выпустить Неймара на 30 минут.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 1/16 финала Кубка Франции «Ницца» уступила «Монако».