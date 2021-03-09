Гончаренко считает, что Тутберидзе пожалела Косторную

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко считает, что Этери Тутберидзе пожалела действующую чемпионку Европы Алену Косторную, разрешив ей вернуться в школу «Самбо-70». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, заслуженный специалист выставила 17-летней спортсменке крайне мягкие условия.

«Два месяца испытательного срока — это еще мягкие условия. Нужно было обозначить месяц, чтобы человек реально напрягся и продемонстрировал результат.

Иначе нечего тренерам морочить голову, бегая туда-обратно», — сказала Гончаренко.

Ранее сообщалось, что действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова заняла десятое место в рейтинге самых упоминаемых женщин России.