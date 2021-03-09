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Спортивные новости

Лучший бомбардир «Краснодара» ведет переговоры со шведским клубом

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Нападающий «Краснодара» Маркус Берг пока не согласовал контракт со шведским «Гетеборгом».

Несмотря на распространившуюся в шведской прессе информацию о том, что форвард уже достиг договоренности с клубом о летнем трансфере, журналист Николо Скира в своем Twitter сообщил, что переговоры между Бергом и «Гетеборгом» все еще продолжаются.

34-летний Берг является воспитанником «Гетеборга», на взрослом уровне выступал в команде с 2005 по 2007 год. Цвета «Краснодара» швед защищает с лета 2019-го, его контракт с «быками», который, по всей видимости, продлен не будет, заканчивается в конце нынешнего сезона.

На счету Берга в сезоне-2020/21 12 голов и четыре результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах.

Ранее Берг попал в список лучших бомбардиров XXI века.

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