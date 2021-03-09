Вяльбе назвала наказание Большунова попытками «убить лидера любым путем»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выступила с критикой решения по вынесению наказания Александру Большунову за стычку с Йони Мяки.

Изначально Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что россиянину назначено наказание в виде испытательного срока на пять гонок. Позднее организация уточнила, что имеется в виду пять отдельных соревнований. По мнению Вяльбе, решение FIS нарушает регламент, а на претензии ФЛГР по этому поводу никто не ответил.

«Что ж, это очень круто. Пусть тогда еще на пять лет продлевают. Мы считаем, что пять стартов — это пять гонок. Странно, что на наше письмо на имя Томаса Баха и главы комитета по этике Международного олимпийского комитета (МОК) Пан Ги Муна нам никто не ответил. Были же нарушены все регламенты, в FIS даже нет комиссии, которая бы рассматривала вопросы этики. Дело было передано третьей стороне.

Мы прекрасно понимаем, откуда ноги растут. Пытаются любыми путями «убить» лидера, чтобы весь мир порадовался за Норвегию. Я других течений не вижу», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира.