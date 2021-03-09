В Норвегии рассказали о случае, который может помочь Клебо вернуть медаль ЧМ

Норвежский интернет-портал Dagbladet опубликовал материал под названием «Она может спасти золото Клебо», рассказав об истории успешной апелляции словенской лыжницы Анамарии Лампич.

На прошедшем в этом году «Тур де Ски» Лампич была дисквалифицирована в спринте из-за того, что создала помехи швейцарке Надин Фейндрих, в результате чего та упала. Впоследствии Словенская лыжная ассоциация подала протест и Лампич вернули серебряную медаль, пересмотрев эпизод.

По мнению журналистов издания, этот случай подходит для сравнения с тем, что произошло в мужском марафоне на ЧМ-2021, когда россиянин Александр Большунов сломал палку в борьбе с Йоханнесом Клебо, из-за чего норвежца дисквалифицировали. В настоящий момент сборная Норвегии работает над апелляцией и надеется вернуть Клебо золотую медаль.

Ранее норвежский историк лыжных гонок Тор Готас объяснил, почему удивлен дисквалификацией Клебо.