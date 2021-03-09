СМИ: Алаба и Агуэро хотят перейти в «Барселону»

Новоизбранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта определился с главными трансферными целями клуба на лето.

По информации Mundo Deportivo, Лапорта после победы на выборах выразил желание подписать защитника «Баварии» Давида Алабу и нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. По информации источника, каталонцы уже провели предварительные переговоры с игроками — оба футболиста выразили заинтересованность в переходе в «Барселону».

У Алабы и Агуэро по окончании нынешнего сезона истекают контракты со своими клубами, поэтому сине-гранатовым они могут достаться бесплатно.

В прессе сообщалось о предметном интересе мадридского «Реала» к Алабе, однако представители австрийца позднее опровергли, что согласовали контракт со «сливочными». MD пишет, что защитник будет рад присоединиться именно к «Барселоне».

Что касается Агуэро, то ради трансфера в каталонский гранд аргентинец согласен на понижение зарплаты, но хочет получить бонус. Ожидается, что его подписание увеличит шансы «Барсы» на то, чтобы сохранить Лионеля Месси в команде, учитывая дружеские отношения игроков.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия летом бесплатно перейдет в «Барселону».