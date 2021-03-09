Немецкий лыжник обвинил Большунова в неуважении

Многократный участник Олимпийских игр немецкий лыжник Йохен Беле раскритиковал поведение россиянина Александра Большунова на чемпионате мира — 2021.

Внимание Беле привлек инцидент, произошедший во время командного спринта. После финиша Большунов, шедший на предпоследнем этапе первым, не подошел к своему напарника Глебу Ретивых, который проиграл заключительный этап Йоханнесу Клебо и Йони Мяки и принес России только бронзу.

«Он сам виноват, раз уж он продолжает допускать такие ошибки. Он часто не проявляет уважения. Бронза всегда означает, что ты выиграл медаль», — приводит слова Беле Eurosport.de.

Также Беле не обошел стороной эпизод, случившийся по окончании марафона. В той гонке Большунов сломал палку после контакта с Клебо, пересеку финишную черту третьим (после дисквалификации Клебо ему присудили серебро. — «Газета.Ru») и не сдержал слез.

«Я могу понять, что его иногда раздражает то, что он в одиночку противостоит этой доминирующей силе в лыжных гонках из Норвегии», — добавил Беле.

Ранее стали известны призовые Большунова на ЧМ-2021.