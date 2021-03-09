Япония не допустит на Олимпиаду иностранных болельщиков

Олимпийские игры — 2020 в Токио пройдут без участия иностранных фанатов. Об этом пишет Kyodo News.

Осведомленные источники подтвердили изданию, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире допустить на соревнования болельщиков из-за рубежа невозможно. Этот вопрос стоял на повестке у глав Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК) и администрации Токио.

По предварительным данным, в апреле японские власти планируют объявить максимальное количество зрителей, которые смогут присутствовать на Играх.

Ранее оргкомитет Олимпиады выбрал нового председателя.