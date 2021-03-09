«У меня есть сомнения по поводу Клебо»: Бородавко прокомментировал победы норвежца

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступления норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в сезоне-2020/2021.

«У Клебо очень большой прогресс. Но я столько работаю и понимаю, что такое очень тяжело. Поэтому у меня есть вопросы и сомнения. Тем более в СМИ просочилась информация о его терапевтических исключениях, поэтому у меня есть сомнения. И вообще надо говорить о том, что норвежская сборная в стопроцентном количестве использует терапевтические исключения, это неправильно, а FIS на это закрывает глаза», — сказал Бородавко «Чемпионату».

На чемпионате мира Клебо выиграл три золота: в личном, командном спринтах и эстафете. Также Клебо победил в марафоне, но был лишен золота за создание помехи Александру Большунову на финише гонки.

Ранее сообщалось, что Немецкий лыжник обвинил Большунова в неуважении.