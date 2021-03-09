Вратарь Рыжиков решил уйти из «Тамбова»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков в ближайшее время покинет команду.

«Осталось утрясти формальности с клубом. А пока прекращаю свою трудовую деятельность. Решил, что пора и честь знать. Можно сказать, что устал. Просто хочу побыть с семьей. Скорее всего, все идет к завершению карьеры», — сказал Рыжиков в интервью Metaratings.

В этом сезоне «Тамбов» столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, из-за которых под вопросом оказалось участие команды в оставшихся матчах сезона. По словам Рыжикова, он не получает зарплату уже пять месяцев.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в беседе со Sport24 подтвердил уход голкипера, но объяснил поступок Рыжикова семейными причинами и призвал не искать «подводных камней».

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев возобновил тренировки в ЦСКА после болезни.