Хабиб рассказал о том, как помогает двоюродным братьям готовиться к боям

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что принимает активное участие в подготовке своих двоюродных братьев Абубакара и Усмана Нурмагомедовых к следующим боям.

«Все идет по плану, следующие на очереди Абубакар Нурмагомедов и Усман Нурмагомедов. А мы с Хавьером Мендесом рядом и гоняем их», — написал Хабиб на своей странице в Instagram.

Абубакар Нурмагомедов проведет поединок с Джаредом Гуденом в ночь на 28 марта на турнире UFC 260. Усман Нурмагомедов 2 апреля сразится с Майком Хэмелом на первом шоу Bellator в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Хабиб сохранил лидерство в смешанном рейтинге UFC.