СМИ: Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

39-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продлит контракт с итальянским клубом, сообщает издание Corriere della Sera.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до конца сезона-2021/2022 с зарплатой в € 7 млн. Действующий контракт Ибрагимовича с «Миланом» истекает 30 июня этого года.

«Останусь ли я в команде на следующий сезон? Я не знаю, давайте посмотрим. Если Паоло Мальдини (технический директор «Милана». — «Газета.Ru») захочет, то я готов», — сказал Ибрагимович.

В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 14 матчах, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу. Ранее появилась информация, что форвард в ближайшее время вернется в сборную Швеции, за которую выступал с 2001 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович решил вернуться в сборную Швеции.