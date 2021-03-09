Жуков считает, что Лёв будет отличным тренером для «Спартака»

Болельщик «красно-белых», почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал ситуация с тренером в «Спартаке. Напомним, что в декабре Доменико Тедеско сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом, рассчитанный до мая 2021 года.

«Это совершенно неправильное решение - оставлять Тедеско, который уйдет через несколько месяцев. Просто будет потерян и следующий сезон. У команды нет поставленной игры, всё на эмоциях. Надо найти нового тренера, хорошо, если это будет спартаковец. Например, Валерий Карпин или Дмитрий Парфенов». Карпин неплохо себя проявил в «Ростове». Работу Парфенова по «Арсеналу» оценивать не нужно, он уже доказал свою состоятельность в «Тосно» и «Урале». В «Спартаке» уже сейчас должен работать человек, который заложит фундамент на следующий сезон, — сказал Жуков в интервью РИА «Новости».

Также Жуков заметил, что если клуб решит пригласить не бывшего спартаковца, то это должен быть специалист с мировым именем. И назвал фамилию Лёв. Немецкий специалист заявил, что летом покинет сборную Германии.

Ранее сообщалось, что Йоахим Лёв уйдет из сборной Германии после Евро-2020.