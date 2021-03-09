«Ак Барс» вышел во второй раунд плей-офф вслед за ЦСКА и «Локомотивом»

В четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Два очка в составе победителей набрал Найджел Доус (1+1). Шайбы у «Ак Барса» также забросили Андрей Педан, Виктор Тихонов и Станислав Галиев. Голкипер гостей Тимур Билялов отразил 39 бросков.

Таким образом, «Ак Барс» одержал победу в серии до четырех побед со счетом 4-0. Казанский клуб стал третьим участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА и «Локомотив».

КХЛ. 1/4 финала - Восток. Четвертый матч

09 марта 2021, вторник. 19:30 МСК

«Торпедо» (Нижегородская область) - «Ак Барс» (Казань» - 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: 0:1 - Педан (Кормье, Петров) – 20:15 (5x5)

0:2 - Доус (Галимов, Мёрфи) – 22:33 (5x4)

1:2 - Чехович (Уайдман, Мили) – 27:21 (5x4)

1:3 - Тихонов (Да Коста, Доус) – 30:05 (5x5)

1:4 - Галиев – 57:52' (en).

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Спартак» в четвертый раз подряд и вышел в следующий раунд плей-офф.