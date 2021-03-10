«Питтсбург» победил «Рейнджерс» благодаря передаче Малкина

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс».



Встреча прошла в Питтсбурге на арене «ППГ Пэйтнс» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель, Тедди Блюгер, Касепри Капанен и Сидни Кросби, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Джек Джонсон и Райан Строум.

Ранее сообщалось, что в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо».