«Ювентус» поздравил «Порту» с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов. Соответствующий пост пресс-служба действующих чемпионов Италии опубликовала в Twitter.
«Отличная работа, «Порту!» Поздравляем с выходом в следующий раунд», — гласит текст поста.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что фанаты дортмундской «Боруссии» выступили против предстоящей реформы Лиги чемпионов.
Well done to @FCPorto on reaching the quarter-finals. #JuveFCP— JuventusFC (@juventusfcen) March 9, 2021