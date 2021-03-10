«Ювентус» обыграл «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл лиссабонский «Порту».

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Федерико Кьеза, еще один мяч забил Адриен Рабьо.

У португальцев дважды отличился Сержиу Оливейра.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что фанаты дортмундской «Боруссии» выступили против предстоящей реформы Лиги чемпионов.