Фанаты дортмундской «Боруссии» выступили против реформы Лиги чемпионов

Фанаты дортмундской «Боруссии» выступили против предстоящей реформы Лиги чемпионов. Соответствующий баннер был вывешен на трибунах стадиона «Сигнал Идуна Парк» перед ответным матчем 1/8 финала против «Севильи».

Напомним, что с сезона-2024/25 планируется увеличить число участников основного раунда и изменить формат проведения группового этапа.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мюнхенская «Бавария».

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» впервые за четыре года вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.