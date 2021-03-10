Фанаты дортмундской «Боруссии» выступили против реформы Лиги чемпионов

Фанаты дортмундской «Боруссии» выступили против предстоящей реформы Лиги чемпионов. Соответствующий баннер был вывешен на трибунах стадиона «Сигнал Идуна Парк» перед ответным матчем 1/8 финала против «Севильи».
Напомним, что с сезона-2024/25 планируется увеличить число участников основного раунда и изменить формат проведения группового этапа.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мюнхенская «Бавария».
Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» впервые за четыре года вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Фото дня – пустой стадион «Боруссии» и баннер «Остановите реформы Лиги чемпионов» pic.twitter.com/V8S0mFpDxI— Sports.ru (@sportsru) March 9, 2021