Тренер «Порту» объяснил сенсационный выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау объяснил сенсационный выход в 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, подобные матчи навсегда становятся частью истории клуба.

«У меня есть коллектив, стоящий из очень храбрых игроков, которые идеально воплотили в жизнь мой план на игру. После удаления мы не на секунду не переставали верить в успех. Это то, что у нас в крови.

Я хочу поздравить футболистов с блестяще проделанной работой», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» третий год подряд вылетает из Лиги чемпионов от клубов не из топ-4 лиг.