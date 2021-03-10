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Спортивные новости

Сергачев и Василевский поспособствовали победе «Тампы» над «Детройтом»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Детройт Ред Уингз».

Встреча прошла в Детройте на арене «Литл Сесарс» при пустых трибунах и завершилась победой гостей в дополнительное время со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Брендан Пойнт, Тайлер Джонсон, Эрик Чернак и Блэйк Коулман.

У проигравшей команды голы на свой счет оформили Адам Эри, Патрик Немет и Дилан Ларкин.

Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 32 из 33 бросков по собственным воротам.

Ранее сообщалось, что в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо».

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