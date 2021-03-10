39 сейвов Бобровского помогли «Флориде» переиграть «Коламбус»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Коламбус Блю Джекетс».



Встреча прошла в Коламбусе на арене «Нэшнуайд» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юхо Ламмикко, Патрик Хернквист, Оуэн Типпетт и Картер Верхаге.



У проигравшей команды отличились Майкл Дель Зотто и Оливер Бьоркстранд.

Ранее сообщалось, что в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо».