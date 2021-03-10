Призер Олимпиады высказался об отношении к Большунову в Норвегии

Серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в лыжных гонках Александр Панжинский считает, что лидера национальной команды Александра Большунова в Норвегии уважают больше, чем в России.

Бывший спортсмен заявил, что самым эмоциональным эпизодом чемпионата мира в немецком Оберстдорфе стал инцидент, произошедший на финише марафона между Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Оба соперника уважают друг друга, уверен, что это было неумышленно. В Норвегии Александра очень уважают, чуть ли не больше, чем в России», — цитирует Панжинского «Матч ТВ».

Ранее норвежский журналист рассказал о популярности Большунова.