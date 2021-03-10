Журнал MAXIM опубликовал новые откровенные фотографии Туктамышевой

Журнал MAXIM представил неопубликованные ранее фотографии чемпионки мира 2015 года по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой.

Издание опубликовало в Instagram оставшиеся за кадром снимки спортсменки в прозрачном нижнем белье.

«Спортсменка, красавица, чемпионка и просто секс-символ Елизавета Туктамышева появилась на обложке мартовского номера MAXIM. В фотосессии, получившей название «Песнь льда и пломбира» Лиза продемонстрировала аппетитные формы, ни раз сводившие с ума фанатов фигурного катания, а в интервью — откровенно ответила на вопросы редакции, в том числе довольно провокационные!» — говорится в подписи к фото.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15.

В нынешнем сезоне фигуристка заняла первое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее Туктамышева рассказала, с кем хотела бы выступить на «Ледниковом периоде».