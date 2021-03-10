Жена экс-игрока КХЛ утонула при попытке спасти собаку из трещины во льду

Супруга бывшего игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Петра Враны Линдсей утонула при попытке спасти собаку из трещины во льду, сообщает iSport.

По информации издания, трагедия произошла на водохранилище Слезска-Харта в районе города Брунталь. 35-летнюю канадку пытались спасти сотрудники правопорядка и находившиеся рядом люди, однако им это не удалось.

Врана выступал в КХЛ за хабаровский «Амур», пражский «Лев», мытищинский «Атлант» и казанский «Ак Барс». В настоящее время форвард выступает за чешский «Тршинец».

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион мира по сноуборду утонул в океане.