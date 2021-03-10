Суд отклонил апелляцию экс-игрока «Реала» по делу об изнасиловании

Итальянский суд отклонил апелляцию экс-футболиста сборной Бразилии и мадридского «Реала» Робиньо по делу об изнасиловании, сообщает G1 Globo.

По информации источника, защита намерена подать подать апелляцию в кассационный суд.

Робиньо и еще пять человек были признаны виновными в изнасиловании 23-летей девушки и приговорены к девяти годам тюремного заключения. По словам экс-футболиста, у него был сексуальный контакт с девушкой, однако все было по взаимному согласию.

Ранее сообщалось, что «Сантос» расторг контракт с Робиньо из-за дела о групповом изнасиловании.