Суд отклонил апелляцию экс-игрока «Реала» по делу об изнасиловании

Итальянский суд отклонил апелляцию экс-футболиста сборной Бразилии и мадридского «Реала» Робиньо по делу об изнасиловании, сообщает G1 Globo.
По информации источника, защита намерена подать подать апелляцию в кассационный суд.
Робиньо и еще пять человек были признаны виновными в изнасиловании 23-летей девушки и приговорены к девяти годам тюремного заключения. По словам экс-футболиста, у него был сексуальный контакт с девушкой, однако все было по взаимному согласию.
Ранее сообщалось, что «Сантос» расторг контракт с Робиньо из-за дела о групповом изнасиловании.